24 mar 2018

Han pasado 16 años desde que Manu Tenorio comenzó a enamorarnos en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces, han pasado tantas cosas que ha decidido empaquetarlo todo en un disco de los de guardar. Porque tiene recuerdos del éxito de su inicio, de la dura realidad que superó sin la industria de su parte y de su afianzamiento entre los que se quedan. Muchos episodios a los que encuentra la parte positiva.

Todo suma y dice que no hay truco: trabajo, constancia y dedicación. Nos vemos una vez más, porque he sido testigo de muchas de esas etapas a través de entrevistas. Durante el café, surge un encuentro inesperado que les relataremos más adelante. Para leer esta entrevista, Manu Tenorio les recomienda que escuchen Sucede, una canción que está hecha al 50% para su hijo, Pedro, y la otra mitad para Silvia, su mujer y compañera de vida, como él la define.

Corazón Ocho discos y llega Colección Indefinida. Un recopilatorio, pero con temas nuevos...

Manu Tenorio Es un trabajo que resume hasta dónde he llegado en estos más de 15 años. Como bien dices hay tres temas inéditos de mi puño y letra, y el tesoro de este disco, que es Lucía, a dueto con el maestro Joan Manuel Serrat. Es una canción que ya está muy arraigada pero para mí es algo especial.

C. Dices que Lucía es una canción especial para ti. Ha sido un poco la guinda del pastel cantarla con Serrat, ¿no?

M.T. Es verdad. La canté en la primera edición de Operación triunfo con David Bisbal, esta Navidad en OT 2017 con Cepeda y ahora con el maestro Serrat. Parece que la canción me persigue (risas). Lo cierto es que con Serrat llevo tiempo queriendo cantarla. El año pasado estuvimos a punto, pero no conseguimos cuadrar las agendas. Ahora, con Universal ha sido todo más fácil. Quedamos en el estudio para grabarla y fue un momento fantástico. Muy especial. Cuando él empezó a grabar su voz después de que yo hiciera mi primera estrofa, me emocioné muchísimo.

C. Siempre que se hace una selección de éxitos se queda alguno fuera. ¿Te ha pasado?

M.T. Sí, siempre pasa. De hecho ya tengo mensajes de seguidores a través de las redes en los que me dicen que echan falta algunas canciones. Es una cuestión de espacio, pero ya te adelanto que seguramente estarán en los directos.

C. Además de Serrat, hay más invitados. En este caso, invitadas.

M.T. Sí, están Rosana, Lolita y María Toledo con canciones que ya había cantado con ellas y creía que han sido importantes en mi carrera. La que hago con Lolita, Una rosa y un bolero, es de las primeras que hice, y la que hago con Rosana, Volverás, es la primera como productor de mis discos. Yo fui artista independiente, que parece que solo es algo de la música indie o alternativa. Fueron tiempos complicados en los que te ves solo y salí adelante. Sé lo que cuesta hacer un disco de principio a fin.

Lo de que quise dejar 'OT' es una leyenda urbana"

C. Mira que yo pensaba que habría algún dueto con Cepeda o alguien de esta edición de 'OT'...

M.T. Pues no era mala idea, pero lo que pasa es que este disco se empezó a producir antes de que arrancara el concurso. Luego ya no había opción de valorar esa posibilidad, pero habría sido estupendo.

C Bueno, quizá aún estemos a tiempo para verlo en la gira.

M.T. Puede ser. Ya sabes que a mí me encantan los duetos y colaboraciones.

C. Por cierto, veo en las redes que te estás preparando para la gira con entrenadores personales y todo.

M.T. Sí. La verdad es que hace tiempo que metí la actividad física en mi día a día porque me hace sentir mejor. También me hace pensar con más claridad y me ayuda mucho en mi estado anímico. Esta última es una cualidad que la gente no tiene muy en cuenta y es fundamental, al menos para mí. Creo que a partir de los 40 se puede estar incluso mejor que en etapas anteriores. Física y mentalmente.

C. Cuándo te vemos de gira? Ya has hecho algún concierto.

M.T. Ya tenemos varias fechas para mayo en Alicante y Sevilla. Pero ya he hecho algún concierto con una acción muy interesante con los Hospitales HLA y Asisa en Granada. Es una pasada, en sus hospitales tienen unidades de la mujer donde se ocupan exclusivamente de afecciones y enfermedades femeninas.

C. Vamos a dar una vuelta por el principio de todo. 16 años después, ¿te acuerdas del momento en el que decidiste dedicarte a la música?

M.T. Sí me acuerdo. Yo empecé en la música por intuición y cualidades. Me di cuenta de que cantaba bien y por inercia empecé a cantar. Me di cuenta de que brillaba de alguna forma. Pero hubo un momento, en el programa que presentaba Carlos Herrera en Canal Sur. Él estaba haciendo una entrevista a José Feliciano, yo estaba frustrado porque había mandado un montón de maquetas y no salía nada. De repente escuché la entrevista y la actuación de José Feliciano interpretando la canción Dos cruces, ese fue el momento. Me hipnotizó la forma en la que cantó. Podría decir que fue una iluminación. Sé que ese fue el momento. Como si Dios me enseñase el camino (risas).

C. Eso fue hace 16 años, pero antes, ¿qué quería ser Manu Tenorio?

M.T. ¡Uy! pues yo quería ser médico como mi tío. Él era mi referencia porque mi padre faltó desde que yo era muy joven. Yo imitaba a mi tío y por eso quería ser médico.

Jota Abril y Manu Tenorio durante la entrevista para 'Corazón'. pinit

C. ¿Llevaron bien en su casa el cambio de querer ser médico a cantante en una orquesta?

M.T. No lo llevaron bien, no te voy a engañar. Pero no porque vieran falta de cualidades, sino por la incertidumbre que sabían que tenía este trabajo. Antes nos educaban en buscar una seguridad absoluta. Luego maduras y te das cuenta de que es una quimera. Que lo que hay que buscar es la felicidad. Yo empecé una carrera y lo dejé porque la música ya me había enganchado.

C. Y llegó 'OT'. Fuiste el primer concursante que una vez dentro de la Academia, pensó en irse...

M.T. Pero es que eso no es verdad. Es una leyenda urbana (risas). Fue algo que me planteó Nina dentro de la Academia y que yo ni valoré. Quedó como que me quería ir y me convencieron, pero para nada. Es eso y que Elvis Presley está vivo (risas). En ningún momento me quise ir porque sabía que estaba ante la oportunidad de mi vida.

C. Precisamente Nina reconoció hace poco que tú eras su ojito derecho dentro de la Academia.

M.T. Es cierto. Siempre ha tenido algo especial conmigo. Tenía mucha afinidad musical con ella.

C. Volviendo a la actualidad, ¿ser padre hace componer de otra forma?

M.T. A mí, ser padre me ha sensibilizado una barbaridad. Tengo una canción muy especial que se llama 'Paso a paso', que se la compuse a mi hijo, Pedro. Es especial porque se la empecé a escribir cuando estaba en el vientre de su madre aún y la terminé cuando lo vi frente a frente. Fue muy bonito (se anima y me canta el estribillo de la canción).

C. ¿Canta ya Pedro?

M.T. Tiene cuatro años y aún es muy pequeño, pero se le nota pasión por la música. Cuando canta en el coche me hace mucha gracia porque pone cara de muy sentío.

C. ¿Has seguido Operación Triunfo? ¿Te ha sorprendido el éxito que ha tenido de esta edición?

M.T. Lo he seguido y francamente no me ha sorprendido el éxito. Son chavales con mucho talento y TVE ha sabido tratar el formato con mucho cariño.

Empecé en la música por intuición y cualidades"

C. El fenómeno de la vuelta de OT arrancó con vuestro reencuentro.

M.T. Creo que sí. El reencuentro ha generado una expectación a repetir lo que fue esa primera edición. Aunque el éxito ha sido de los concursantes y la producción,

(Justo cuando estamos hablando de ‘OT 2017’ por arte de magia aparecen varios de los concursantes de esta nueva edición. Una coincidencia maravillosa que, después de las fotos correspondientes, nos lleva a seguir hablando del fenómeno ‘OT’). Sin que nos oigan, ¿qué consejo les darías a los recién salidos de la academia?

M.T. Trabajo, constancia y dedicación. Esos son los parámetros en los que tienen que centrar todo. Tienen que tener claro lo que quieren aunque deben dejarse asesorar. Sed flexibles como el junco.

C. En las redes, te posicionaste apoyando a Luis Cepeda y criticando al jurado por su nominación. ¿Se puede decir lo que se quiera en las redes?

M.T. Hombre, con sensatez creo sí. Hubo una etapa en la que me parecía que el jurado volcaba demasiado sus gustos personales y evaluaba a los concursantes muy subjetivamente. Con Cepeda fueron muy duros y lo expresé públicamente. Tampoco quise ofender a nadie. Aunque sigo creyendo que un jurado debe ser objetivo y no depender de tus gustos personales.

C. ¿Cómo ves este momento de lo políticamente correcto?

M.T. Ya sé por dónde vas. Creo que es un poco ridículo que haya que buscarle tantas patas al gato. Hay asuntos más importantes donde se deberían volcar los políticos. Para reivindicar el posicionamiento de la mujer en la sociedad con esas cosas no se avanza mucho.

C. Además de con Irene Montero, has tenido algún encontronazo más en las redes, como con Lucía Etxebarría, y el error publicando tus datos en una foto. ¿Es un arma de doble filo?

M.T. Lo que pasa es que si comentas algo y tienes un 80% de respuestas positivas y un 20 en contra, el titular son las negativas. Y eso tampoco es. Lucía Etxebarría me tachó de machista por poner un texto de William Golding que ensalzaba a las mujeres pero de una forma irónica. Se lo tomó en otro sentido. A la gente le gusta poner etiquetas.

C. ¿Cómo nos ves en Eurovisión?

M.T. Pues soy muy optimista. Tanto Amaia como Alfred transmiten una energía fabulosa. Es muy original llevar a un dueto. Tenemos muchas posibilidades porque tienen muy buena química dentro y fuera del escenario (risas).

C. Hay quien dice que han desbancado a Bisbal y Chenoa como la pareja romántica del programa...

M.T. No, eso es imposible (risas). Son momentos diferentes, pero no.

