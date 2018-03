25 mar 2018

Sergio Ramos y Pilar Rubio ya son familia numerosa. El futbolista y la presentadora han dado la bienvenida a su tercer hijo después de Sergio, de 3 años, y Marco de 2. Ambos declararon que la llegada de este bebé fue una sorpresa, pero fue en 'El Hormiguero', programa donde ella colabora, donde no cerró la posibilidad a tener en el futuro un cuarto hijo.

Alejandro, nombre que han escogido para su tercer retoño, ha nacido este domingo 25 de marzo a las 18.24 horas. Sin embargo, no ha sido hasta pasadas las 21.30 horas cuando la pareja ha hecho el comunicado, justo cuando se cumplian las 3 horas de su nacimiento.

Pilar Rubio ha llevado su tercer embarazo a las mil maravillas. Tras haberse despedido una semana antes de sus compañeros y de Pablo Motos, la colaboradora reaparecía poco antes de dar a luz debido al retraso del parto. "Estoy a punto. Tan a punto que puede venir esta noche. La ginecóloga me ha dicho que ya he dilatado un centímetro, pero yo me siento bien", afirmó, y broméo con haber roto aguas en directo. "¿Estás hablando en serio? No me hagas esto, ¿eh? ¡Médico!", afirmó asustado el presentador.

Sergio Ramos y Pilar Rubio comenzaron su relación hace cinco años y siempre han demostrado que, a pesar de los rumores de crisis, lo suyo es auténtico y parece que duradero.

