26 mar 2018

Raquel Bollo está en su etapa más tranquila, así lo ha expresado ella misma durante la presentación del nuevo disco de su hijo, Manuel Cortés. La colaboradora ha asegurado que "ahora está más tranquila" que nunca, después de haber dejado atrás su etapa en 'Sálvame' en la que diariamente hablaba de su vida privada.

"Hice un antes y un después. Ahora estoy más tranquila. Gracias a Dios ya no tengo que hablar de mi vida privada", confesaba mostrándose muy feliz con su nueva etapa como comentarista de 'Supervivientes' en 'Viva la Vida'. A pesar de lo cual no reniega de ese pasado en 'Sálvame' y afirma que "si lo tuviera que volver a hacer, lo haría".

Lo cierto es que Raquel Bollo se encuentra inmersa, desde hace tiempo, en un proyecto muy personal con su negocio textil, que se ha convertido en otra gran fuente de alegrías para la colaboradora. De hecho también ha adelantado que planea iniciar unos estudios de especialización dedicados a reformar su empresa.

Sobre los rumores de la difícil situación económica que podría estar atravesando con su pareja, lo tiene claro: "Antes me afectaban más esos comentarios. Ahora los veo desde fuera y no tengo que entrar porque no estoy trabajando con ellos. Ahora tengo la facilidad de no contestar. Eso me da tranquilidad. No tengo esa presión de decir 'mañana tengo que hablar y no me apetece'", asegura.

