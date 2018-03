27 mar 2018

No hay duda de que Beyoncé no tiene noche traquila. Cuando pensábamos que su noche más surrealista fue aquella en la que su hermana Solange comenzó a pegar a su marido, Jay Z, dentro de un ascensor, llega Tiffany Haddish y relata otra más alucinante.

La actriz relató a la revista GQ que conoció a la cantante durante una fiesta en diciembre y se hicieron un selfie en el que Beyoncé aparece escondida detrás de Haddish, ¿por qué? Pensamos que fue porque en ese momento quería ocultar el mordisco que le habían dado en la cara.

Todo ocurrió cuando otra actriz, de la que no se ha desvelado el nombre pero estamos impacientes por saber, se acercó a Jay Z y comenzó a tocarle el pecho. Llena de rabia, Beyoncé fue a exigir que quitasen las manos 'de su hombre'. La cantante terminó hablando a solas con esa actriz que "mordió a Beyoncé en la cara".

Al saber todo lo ocurrido, Tiffany Haddish quería enfrentarse a la agresora de su amiga Beyoncé, pero la exintegrante de Destiny's Child logró frenarla a tiempo al decirle: "Tiffany, no. No hagas eso. No está ni borracha. Esa zor** está drogada. Ella no es así siempre. Tranquilízate", afirmó.

Por el momento es un misterio la identidad de la actriz que fue capaz de morder a la mismísima Beyoncé en la cara, pero muchos se han movilizado para averiguarlo.

