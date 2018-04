3 abr 2018

Adrián Rodríguez ha hablado por primera vez tras su repentino abandono en esta edición de 'Supervivientes 2018'. El exconcursante decidió tirar la toalla a tan solo dieciocho días de haber empezado su aventura. A pesar de que todo apuntaba a que la primera en abandonar sería Saray Montoya.

El concursante no ha podido finalmente soportar las duras condiciones que ha tenido que sufrir en la isla, una decisión que ha querido explicar él mismo al programa y a los telespectadores. "El reto me ha superado. La verdad que soy una persona que está constantemente pensando en comida y mi mente me estaba jugando muy malas pasadas", explicaba el actor derrotado.

A pesar de las críticas de consursantes y telespectadores que ha recibido tras su abandono, asegura que "estoy muy contento por todo el apoyo, aunque también un poquito triste porque no ha podido ser. La salud está lo primero". Así ha puesto Adrián punto y final a su breve aventura en Honduras.

