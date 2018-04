4 abr 2018

Saray Montoya anunció hace un par de días que abandonaba 'Supervivientes 2018'. Lo hizo justo a la vez que Adrián Rodríguez. Sin embargo, ella se lo pensó mejor, reculó y ya está de nuevo conviviendo con sus compañeros en la isla.

Volvió con buen talante, con ganas de enterrar el hacha y, como recalcó en varias ocasiones, "de hacer borrón y cuenta nueva". Pero parece que no todos se lo van a poner igual de fácil. Si no, no hay nada más que atender al comentario que hizo sobre ella una de sus compañeras, María Jesús Ruiz -que también fue el germen de este enganchón entre Romina y Raquel Mosquera-.

En una conversación con Romina Malaspina, con la que ha hecho piña, la ex Miss España manifestaba: "Se le debería caer la cara de vergüenza por haber vuelto. Es la vergüenza de su etnia". Unas palabras que le valieron las críticas, por desafortunadas, en el plató de 'En tierra de nadie'.

Es cierto que Saray no lo ha escuchado, pero como sabemos lo juguetones que son los responsables del 'reality', no descartamos que le pongan el vídeo este jueves durante la gala. Y ahí sí que puede armarse gorda...

