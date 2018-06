5 jun 2018

El pasado domingo, Amaia Montero acudió al plató de 'Viva la vida' para conceder una entrevista a la presentadora del espacio de fin de semana de Telecinco, Toñi Moreno. Y fue allí donde expresó su malestar por las críticas y los juicios de valor a los que está siendo sometida desde que ha ganado unos kilos.

También por las especulaciones que se han realizado últimamente sobre un posible retoque estético en la cara. Incluso, dando cifras de lo que se podría haber gastado la cantante y exvocalista de 'La oreja de van Gogh'.

Se decía que no había que valorar solo a las mujeres por su físico"

"Salieron algunos médicos en revistas, diciendo lo que me había hecho e incluso un presupuesto de todo lo que me había costado... no es cierto, es mentira pero aunque fuese cierto, ¿y qué más da lo que yo me haga?", aseguraba Amaia en clara referencia a las informaciones publicadas justo después de los Premios Cadena Dial.

Montero asegura estar "decepcionada", tanto con los medios como con las redes sociales. Y añadía una reflexión más que interesante: "Se decía que no había que valorar solo a las mujeres por su físico".

