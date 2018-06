5 jun 2018

Taylor Swift tiene muy claro el tipo de actitud que quiere que mantengan los trabajadores que forman parte de su equipo. Es por ello que no le ha temblado el pulso a la hora de despedir a uno de sus bailarines con el que, además, mantiene una relación de amistad.

Según informa Daily Mail, la cantante ha despedido a uno de sus bailarines después de que este publicase en Instagram unos memes de tono machista. Rápidamente, las seguidoras de Taylor Swift criticaron durament al bailarín, lo que acabó siendo el detonante para que la cantante finalizara su relación laboral con el bailarín.

En uno de los memes publicados por el bailarín, una jugadora de fútbol aparece sentada en el banquillo con actitud de derrota y lo acompaña un texto que dice: "Una jugadora del equipo nacional de fútbol australiano después de perder 7-0 contra un equipo de chicos menores de quince años" y justo debajo la frase "Regreso a la cocina".

Las críticas a esta foto hicieron que el bailarín se defendiera, alegando que todo era una broma. "Si no sabéis aceptar una broma definitivamente esta no es vuestra página", unas explicaciones que no sirvieron a Taylor Swift.

El despedido es Toshi, uno de los miembros del cuerpo de baile de la gira '1989' que también se había sumado al nuevo tour de Swift y que ahora tendrá que buscar un nuevo trabajo.

