7 jun 2018 Ángeles villacastín

Empezó a componer con 14 años y su primer concierto lo dio con 16. Podríamos decir que Rozalén ha sido una niña prodigio. Se crió en Letur, un pueblecito de la Sierra del Segura (Albacete). Y es allí donde la cantautora, comprometida con la crítica social, ha impulsado para el mes de julio una nueva edición de LeturAlma, un festival que contará con Carmen París, Javier Ruibal, Antílopez, Mr. Kilombo, Jamones….

Además, hay que destacar que en sus recitales, siempre está acompañada por una especialista en interpretación de la lengua de signos y guía de interpretación de personas sordo-ciegas.

Corazón Rozalén llega acompañada de unas amigas, hablan de la gira de este verano, pero enseguida se ponen todas a buscar a Canela y Juanito, que andan dispersos por la casa sin saber que pronto serán parte importante de esta entrevista. La primera en llegar es la gata.

Rozalén Canela tiene unos siete años y es de Murcia. Su madre era una gata que tenía mi compañera cantautora Road Ramos. De pequeña, era toda blanca, muy coplera, juguetona y con una gran personalidad.

C. Parece muy feliz…

R. Sí, tiene mucho espacio y le encanta estar fuera de la casa. Hace algo que no es habitual en los gatos, nada en la piscina y cuando termino de ducharme, se mete ella. Además, le gusta cazar, sale al jardín y me trae alguna lagartija que deja a la entrada de la habitación. Debe pensar que es su aportación a la casa.

No quiero privar a mi gata de su libertad"

C. ¿Tiene miedo a que se escape?

R. Al principio tuve un poco de miedo por si se escapaba o la atropellaban. Es libre, tiene sus rincones y sus amistades, y visita a los vecinos aunque no se va lejos. Cuando sale, sufro pero no quiero privarle de su libertad.

C. Llega Juanito, y Rozalén me cuenta cómo sobrevivió...

R. La historia de Juanito es muy fuerte. En esta zona hay muchos perros abandonados y a él le dejaron en la plaza del pueblo con todos sus hermanos en una bolsa con insecticida. Los recogió la camarera de un bar e intentaron reanimarlos, pero el único que sobrevivió fue Juanito. Al día siguiente, pasamos mi amiga Raquel, mi expareja y yo. Nos dijeron que no se le podían quedar pero cuando lo vi, no me lo pensé y me lo traje a casa

C. ¿Por qué le puso Juanito?

R. Porque cuando lo recogí era sobre el 22 o 23 de junio muy cercano al día de San Juan.

C. ¿Qué tal carácter tiene?

R. Es muy nervioso y ha tenido dificultades para relacionarse, pero creo que es lo normal, teniendo en cuenta que no pasó tiempo con la madre, que es quien les enseña. Ahora tiene cuatro años, está muy calmado y es muy cariñoso.

Mi último trabajo me está dando muchas alegrías"

C. Canela y Juanito nos dejan para hablar del trabajo de Rozalén, titulado ‘Cuando el río suena’.

R. Es mi último trabajo y me está dando muchas alegrías, más de las que yo imaginaba. Me he dejado media alma. Lo he compuesto durante dos años y uno de ellos ha sido el peor de mi vida a nivel emocional y a la vez ha sido la búsqueda de mí misma. Eso me ha hecho ponerme delante de mi abuela y de mis padres y preguntarles de dónde vengo: ha sido una terapia familiar.

C. ¿La tristeza es más creativa que la alegría a la hora de componer?

R. Yo compongo en los dos estados, pero es verdad que cuando estoy mal es cuando me planteo cosas de mi vida y cuando más escribo. Soy una persona hipersensible y todo me afecta mucho.

C. ‘La puerta violeta’ es una de sus canciones preferidas, ¿por qué?

R. Hay canciones que se hacen más importantes que otras, pero para quien las compone, no. ‘La puerta violeta’ es un tema que ha sido para mí muy liberador: la liberación después de la represión, algo que yo he vivido.

C. Ha actuado en bares y en salas pequeñitas. Ahora que es famosa, ¿ha notado algún cambio?

R. Hay gente que me mandó a la mierda, que me ignoraba y que ahora me pone una alfombra (risas).

