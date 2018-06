8 jun 2018

Parece que la noticia del nombramiento de Máxim Huerta como Ministro de Cultura y Deporte, ha sido el centro de atención de muchas críticas. Es, probablemente, el ministro más conocido de todos los que conforma el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, debido a que su larga trayectoria periodística se ha basado en estar en los televisores de los ciudadanos españoles.

Ahora que es ministro, muchos han criticado su presencia en el gobierno. Sin ir más lejos, han salido a la luz varios tuits que el periodista publicó hace unos años, relacionados con el deporte, y no precisamente alabándolo.

Máxim Huerta ha querido dejar claro, que no va a borrar esos tuits: "Pertenecen a algún momento que no tienen nada que ver con la política actual. Son tuits, a veces irónicos y otras simpáticos. Algunos son reprobables, pero pertenecen al pasado. Todos tenemos momentos de furia y tuits fuera de tono. No puedo borrar el pasado porque pertenece a lo que soy. Creo en el humor y en que no se critique el humor", ha afirmado.

