Desde hace unas semanas, 'Sálvame' (Telecinco) ha encontrado un nuevo filón: el acoso y derribo a una de sus colaboradoras más conocidas, Terelu Campos, para lo que han orquestado toda una operación que incluye la delación anónima para pergeñar una imagen atroz de la que fuera presentadora estrella de Telemadrid en los años de 'Con T de tarde'. Hablamos de un programa que se emitió con éxito hace ya dos décadas, sí, pero el pasado siempre vuelve a 'Sálvame'.

Bueno, al menos el pasado de algunos… Que si iba de diva -cualquiera que trabaje en televisión sabe cómo son los presentadores cuando superan el 30%, que se lo pregunten a Jorge Javier Vázquez-, que si ordenaba que le removieran el refresco, le apagaran los cigarrillos, le abrieran las natillas... Delitos y faltas que sus compañeros de trabajo le han echado en cara como si fueran más graves que la apropiación indebida o dar una paliza a un joven en una discoteca.

Ya sabemos que todo forma parte del 'show', pero como espectador uno se pregunta si es necesaria tanta inquina -"¿Has llorado, Terelu?", ha sido la pregunta más repetida estos días en el programa- para arañar un punto de audiencia... Da un poco de vértigo pensar que si esto es lo que le hacen a una compañera, qué no harán a un ‘enemigo’ del programa. Porque, vamos, ni que Terelu fuera Bin Laden, ¿verdad, Belén?

Adiós, Carlos

Ricardo Gómez en una imagen de 'Cuéntame'.

Cuando Ricardo Gómez anunció su salida de la mítica 'Cuéntame… cómo pasó' (TVE), todos quedamos en estados catódico-digital del 'shock'. Decidimos esperar a ver cómo se sucedían los acontecimientos para comentar la noticia, pero la presencia de Imanol Arias en 'El hormiguero' (Antena3) y sus declaraciones nos sirven como excusa para plantearnos las mismas dudas y los mismos temores que tiene el mismísimo Antonio Alcántara.

Recordemos que Ricardo Gómez no sólo es Carlitos Alcántara en la ficción, es el personaje que sirve como narrador de la misma, aunque con la voz en 'off' de Carlos Hipólito, eso sí… Tal vez este hecho facilite la labor de los guionistas a la hora de ‘eliminar’ al personaje de las tramas, no así del relato, manteniéndose de alguna manera este mecanismo narrativo, aunque sea desde la distancia.

Tomar una decisión así dice mucho de él"

Imanol ha mostrado su cariño y apoyo: "Es una decisión que yo aplaudo, parece que una persona de esa edad y con esa trayectoria, tomar una decisión así dice mucho de él". Y lo que dice es que necesita despegarse de una piel que le aprieta, que corre el riesgo de ahogarle creativamente, de convertirse en una mortaja con el paso del tiempo… Han sido casi 18 años -348 capítulos, todo un récord- en los que el joven ha madurado frente a la audiencia, que le ha convertido en parte de su familia, no solo televisiva. Desprenderse de Carlitos es abrir la puerta a una revolución profesional que requiere superar esta creación y su larga sombra…

Un mes de puro Mundial

Cartel del Mundial de Rusia 2018.

Los meses de Mundial son meses de fútbol y tele. Pero hasta ahora, muchos de esos partidos se emitían en cadenas de pago, lo que hizo el agosto en junio para hosteleros. Este año, por primera vez, los 64 partidos del Mundial de Rusia se darán en abierto (Telecinco, Cuatro, Be Mad) cubriendo todos los turnos de mañana, tarde y noche en los que se celebrarán los encuentros.

Debemos pedir tranquilidad a los dueños de bares y terrazas porque el espectáculo deportivo se vive mejor en grupo, es más divertido y emocionante, así que imaginamos que los seguidores de la Selección se echarán a la calle igualmente a aplaudir a sus jugadores, a la espera de superar los malditos octavos y cuartos, para llegar a la semifinales y a una final que nos haga revivir la emoción del gol de Iniesta.

Desde el 14 de junio hasta el próximo 15 de julio, España tiene en Mediaset su casa. Manu Carreño será el narrador de los partidos y nos acompañará, esperamos, hasta la victoria.

