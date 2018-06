13 jun 2018

Hace a penas una semana, el nombre de Màxim Huerta estaba en boca de todos pues, el periodista y escritor forma parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez como Ministro de Cultura y Deporte. Una buena noticia para Màxim Huerta, aunque le ha bastado poco tiempo para estar, de nuevo, en boca de todos.

El Ministro se ha visto obligado a dar declaraciones después de que saltara la noticia sobre su condena por un supuesto fraude fiscal, según desveló El Confidencial. Han salido a la luz las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitidas en mayo de 2017, y, según estos fallos, el periodista y escritor defraudó a Hacienda un total de 798.521 euros por medio de una sociedad durante su etapa como presentador en 'El programa de Ana Rosa'.

Las redes sociales se han hecho eco de lo ocurrido, aunque minutos después, Màxim Huerta ha querido explicar, en Onda Cero, todo lo ocurrido. "Estoy al corriente con Hacienda desde hace diez años. Este asunto no es como ministro. Fue como Màxim Huerta y me pasó como a tantos periodistas y creadores que Hacienda cambió de criterio. Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Asumí la responsabilidad como le pasó a cientos de creadores", explicaba.

