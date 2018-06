15 jun 2018

Carles Puigdemont sigue siendo noticia y no precisamente por nada relacionado con Cataluña. El expresident ha denunciado a un empresario malagueño por crear un logo parecido a la cara del expresident. La empresa de embutidos se ha creado hace a penas unas semanas en Málaga, y ha llamado tanto la atención, que Puigdemont no ha tenido más remedio que denunciarles.

Y no solo por el gran parecido de la cara del expresident de la Generalitat con el logo de esta empresa, sino que el nombre que le han dado a esta, también coincide con su apellido. Se llama Pig Puigdemont, y su logo coincide con dos elementos característicos de la cara del expresident: su pelo y sus gafas.

Carles Puigdemont denuncia a la empresa Pig Puidemont por vejación y ofensa. pinit

Carles Puigdemont piensa que esta empresa andaluza es una ofensa y una vejación hacia su persona por lo que no ha dudado en poner un requerimiento en el registro de patentes y marcas. Sin embargo, el dueño empresario de esta empresa ha querido defenderse en la cadena Cope, alegando que :"Me sorprende que este señor, con la cantidad de circunstancias personales, se preocupe por una microempresa malagueña. Dice que hemos copiado su imagen. Yo veo una caricatura de un cerdo, no le veo a él”, explicaba.

Y concluía sus declaraciones expresando que: “No ha habido nunca intención de molestar a nadie. Que él se vea reflejado en la caricatura de un porcino, es más problema de él que mío. ¿Si le hubiera puesto coleta al cerdo se enfadaría Pablo Iglesias?” concluía.

