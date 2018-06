15 jun 2018

No corren buenos tiempos para Màxim Huerta. Una semana después de que Pedro Sánchez le anunciara como Ministro de Cultura y Deporte, convocaba una rueda de prensa y dimitía. Lo hacía después de que, a lo largo de todo el día, circulara la noticia de un presunto fraude que él mismo explicaba que no fue tal. Que simplemente hizo frente al pago de una multa por un cambio en las reglas del juego.

Pero el periodista ha tomado otra decisión drástica en las últimas horas. Nos referimos al cierre de su cuenta de Twitter. Esa que le valió buena parte de las críticas recibidas durante la semana que formó parte del Gobierno por los tuits que había escrito en el pasado.

Todos tenemos momentos de furia y tuits fuera de tono"

Y eso que, en una entrevista con Ana Rosa Quintana, aseguró no arrepentirse de nada de lo que había posteado en el pasado. "Pertenecen a algún momento que no tienen nada que ver con la política actual. Son tuits, a veces irónicos y otras simpáticos. Algunos son reprobables, pero pertenecen al pasado. Todos tenemos momentos de furia y tuits fuera de tono. No puedo borrar el pasado porque pertenece a lo que soy. Creo en el humor y en que no se critique el humor", declaraba.

Ahora, debe de haber preferido la tranquilidad después de una tempestad que le ha llevado a echarse a un lado. Teniendo en cuenta que lo 'haters' se han cebado a base de bien, no es mala opción para coger aire y regresar a su actividad literaria.

