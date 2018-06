15 jun 2018

Desgraciadamente, el mundo del arte tiene que hacer frente a una nueva pérdida, la de Santos Blanco, el cantante rubio que formó parte del mítico grupo de los 80, Locomía, que se caracterizaba por sus bailes con abanicos y grandes hombreras.

Según ha comunicado Jordi Tarré, representante del grupo, el cantante ha sufrido una muerte natural a los 46 años de edad. "No se despertó. No sabemos más", ha afirmado al diario 'El País'. Santos Blanco no fue de los primeros que comenzaron este proyecto, pero sí llegó en el momento de más éxito del grupo, hasta que decidió desvincularse por completo del mundo de la música.

"Acabamos de confirmar que SANTOS BLANCO, miembro de la primera formación de LOCOMIA, nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. D.E.P querido", ha escrito la banda en su cuenta de Twitter.

