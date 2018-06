16 jun 2018

Pocos podían imaginas que Eva González tuviera un pasado común con Donald Trump. Así, estupefacta quedó la audiencia este viernes cuando la popular presentadora de 'MasterChef' acudió a 'La noche de Rober' y confesó que conservaba un recuerdo del presidente de Estados Unidos.

Fue durante su etapa como Miss España cuando Eva González recibió un regalo del actual presidente de Estados Unidos. Confesó que fue hace muchos años, cuando participaba en Miss Universo un certamen que pertenecía a Donald Trump. La modelo recuerda que recibió un papel con "Río de mi Sevilla, un poema escrito a máquina de Lole y Manuel".

A pesar del característico regalo, Eva y Donald no llegaron nunca a encontrarse cara a cara y todo quedó como una anécdota.

En el último segundo

Durante su tiempo en el programa de Antena 3, Eva González también confesó que en el momento del parto todavía no había decidido el nombre que iba a llevar su hijo y que lo decidió en el último momento. "No teníamos todavía claro el nombre, a mí me gustaban Álvaro, Curro, y el nombre de Cayetano estaba ahí, el nombre me gustaba, pero eso de que se llamara igual que el padre... Total, que llego al paritorio, ahí con los dolores, y se me había olvidado lo del nombre. Total, que abre la puerta la enfermera y me dice: 'El bebé, ¿cómo se va a llamar?'. Y yo, 'pues no sé', se me olvidó. Entonces me miró Cayetano, que se encogió de hombros y con cara de pena dijo 'vaaa' y dije: '¡Pues Cayetano mismo!' Y Cayetano".

