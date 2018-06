18 jun 2018

'Supervivientes 2018' ha finalizado pero parece que los concursantes quieren dar más guerra tras su llegada de la isla. Uno de ellos es Francisco, que ha querido aclarar los diferentes enfrentamientos que ha tenido en los cayos Cochinos con todos su compañeros, además de contestar a las acusaciones hacia su persona, que se han generado durante su estancia en la isla.

En la noche del sábado, Francisco se sentaba en el plató de 'Sálvame' con ganas de zanjar varios temas. El principal y más doloroso para el concursante, han sido las diversas declaraciones que su hermano dio, mientras él seguía en la isla. Francisco se emocionó al escuchar las duras palabras de su hermano y no tuvo más remedio que contraatacar.

"Eres un cobarde. No te perdonaré en la vida que te hayas metido con mi mujer, porque ella es lo mejor que me ha ocurrido en la vida", recriminaba Francisco. Además, parece que la relación entre ambos está más que finalizada, ya que Francisco zanjaba el tema alegando que: "Tú lo que quisieras es tener todo lo que yo tengo en mi vida, incluso a Paca".

Además, el concursante ha explicado sin ningún apuro, los tres motivos por lo que decidió concursar en 'Supervivientes 2018'. El principal motivo es que: "Se me muere la clientela, quiero que la gente más joven conozca mi música". Además, tras hacerse público que el cantante no pasa por un buen momento económico no ha tenido reparo en afirmar que concursó porque "el programa paga muy bien". Y por último, Francisco alegó que "me encanta la aventura".

