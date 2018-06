18 jun 2018

Sin pelos en la lengua. Irene Montero ha pasado, como muchos otros personajes de la actualidad, por el programa de Risto Mejide, 'Chester' para aclarar algunos aspectos concretos de los que se lleva hablando hace bastante tiempo.

No ha sido para nada un programa tranquilo, pues la número dos de Podemos no ha tenido pelos en la lengua. El momento más tenso se desarrollaba cuando el presentador preguntaba a Irene Montero sobre la gestación subrogada: "Creo que abrir el debate sobre la mercantilización del útero de la mujer no es algo bueno. Los úteros no se venden", afirmaba.

Sin embargo, el tema se ponía tenso, cuando la política comparaba la gestación subrogada con una granja de mujeres: "La mayoría de las veces se convierte en granjas de mujeres que tienen pocos recursos y encuentran en esto una forma de ganar algo de dinero. Tiene riesgos y momentos difíciles. Puede tener muchas complicaciones", afirmaba.

Además, Irene Montero ha querido explicar ciertos aspectos de su vida personal junto a Pablo Iglesias, como, la baja por maternidad en el que ha afirmado que: "No lo tenemos decidido del todo, pero probablemente viniendo dos bebes, haya que estar un momento en el que estemos los dos", afirmaba.

