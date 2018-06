19 jun 2018

Algunos de sus compañeros en la isla de 'Supervivientes 2018' aseguran que, ente Sofía Suescun y Hugo Paz hubo un contacto sexual en la isla. Ella llegó a reconocerlo. Él, le resta importancia, aunque asegura que es "activo" y que, fruto del aburrimiento, tuvo problemas para controlar la fuerza de la naturaleza.

Ayer, la expareja protagonizó un nuevo desencuentro en el plató del programa con el 'reality' ya acabado y Sofía coronada como ganadora. Y con Jorge Javier Vázquez, al que le va la marcha, como juez con ganas de preguntar hasta el más mínimo detalle.

Me has maltratado psicológicamente" hugo

"Me has maltratado psicológicamente durante todo el concurso", le afeaba Hugo a la navarra, que se reía antes de que él contraatacase, más a modo de desahogo que otra cosa: "Me has humillado delante de toda España".

Sofía no se movía de su posición: "Es que no sé por qué motivo le tengo que pedir perdón. Él fue a la isla por mí y me había sido infiel y había hablado muy mal de mi madre y de mí. Pero bueno, que se haga el pobrecito que le sale muy bien".

Ante la imposibilidad de suavizar la tensión entre ambos, el presentador zanjaba el tema dirigiéndose a Sofía y echando un capote a Hugo: "Bueno, yo creo que tuviste una primera parte del programa que estabas muy susceptible y que no fue fácil lidiar contigo".

