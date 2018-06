25 jun 2018

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han roto definitivamente, o eso desprendemos de su último movimiento en la redes sociales. Los exnovios han dejado de seguirse en las redes sociales y todo después del polígrafo al que se sometió Albalá el pasado sábado.

Aunque la prueba determinó que no había sido infiel a la ganadora de 'Supervivientes' con otra mujer, pero al finalizar su entrevista ha dejado claro que no estaba dispuesto a aguantar todo lo que se estaba insinuando sobre él y que no sabía si querría volver con Sofía Suescun.

Después de semejante confesión, ambos han dejado de seguir en las redes sociales y han ido más allá. Las fotos en las que alardeaban de su amor han desaparecido de la red, lo que nos hace sospechar que la cosa no ha terminado bien entre ellos.

Tras romper en Honduras, Sofía Suecun y Alejandro Albalá vivieron un acercamiento tras la victoria de ella en 'Supervivientes'. Ella subió un vídeo a las redes sociales en el que él se colaba en plano, mostrando ese acercamiento que tanto reclamaban sus fans. Sin embargo, sus vidas parecen haberse separado de nuevo, ¿será la definitiva?

