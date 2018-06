26 jun 2018

Las campanas de boda suenan de nuevo en la familia de los Ubrique. María José Campanario y Jesulín de Ubrique tendrían pensado casarse este año, después de la época estival. Fuentes próximas al entorno, confirmaron a Jaleos ,su futuro casamiento: "A mí me han dicho que su intención es casarse cuando pase el verano. Quieren hacerlo con el buen tiempo y cuando Campanario esté bien o mejor que ahora", afirmó.

Los rumores de reboda, ya saltaron el año pasado, pues la pareja tenía pensado darse de nuevo el ¡sí, quiero!, cuanto antes. Sin embargo, el delicado estado de salud de María José Campanario, lo impidió. La mujer de Jesulín de Ubrique padece fibromialgia algo que le ha hecho pasar unos años muy complicados de salud.

Los dolores son tan fuertes, que no puede salir a la calle. Los medicamentos no le hacen efecto, y hace unas semanas, tuvo que ser, de nuevo, ingresada en la UCI. "Ella es una mujer fuerte, pero últimamente los dolores son muy intensos y apenas los aguanta. La cámara hiperbárica hay días que no le hace ningún efecto y ahora se está adaptando a unos nuevos medicamentos en los que tiene mucha confianza", han afirmado.

Por el momento, habrá que esperar a que alguno de los dos confirmen o desmientan los rumores de reboda en la familia de los Ubrique.

