27 jun 2018 ANABEL UNAMUNO

Después de varias semanas de convalecencia tras someterse a una misteriosa intervención quirúrgica para resolver un problema renal, Melania Trump ha retomado por fin su agenda.

Hace unos días, la primera dama de Estados Unidos recibía a los reyes de España en la Casa Blanca y ahora, está preparando su próximo viaje: el que ella y su marido harán al Reino Unido en las próximas semanas. Es el viaje más esperado desde que Donald Trump se convirtiera en presidente.

De hecho, la visita se ha demorado varias veces por temor a las protestas ciudadanas en Londres. La prensa británica llegó a decir que Isabel II no quería hacerse la foto con el polémico presidente y una petición oficial al gobierno británico logró reunir más de un millón de firmas el año pasado para que la soberana no tuviera que recibirle.

Los Trump aterrizarán en Londres el próximo 13 de julio

Pero el viaje ya está en la agenda y el próximo 13 de julio, los Trump aterrizarán en Londres. No será una "visita de estado", con toda la solemnidad que ese tipo de citas implican, sino una simple "visita de trabajo". Se espera que los Trump se alojen en la residencia del embajador americano en Regent’s Park y que el encuentro con Isabel II tenga lugar en el Castillo de Windsor.

La reina no agasajará a Trump con un banquete en el palacio de Buckingham, como sí hizo en 2011 con los Obama y, según The Guardian, el presidente americano no paseará en uno de los carruajes de la soberana por las calles de Londres.

El año pasado, la prensa británica publicó que esa era una de las condiciones de Trump había exigido para visitar el Reino Unido. Aunque originalmente la visita apenas iba a durar 24 horas, puede que finalmente se extienda dos o tres días.

De momento, no se sabe si otros miembros de la familia real británica recibirán al matrimonio, aunque es improbable que Meghan Markle, muy crítica con Trump en el pasado, forme parte de la comitiva. Eso sí, las autoridades británicas esperan manifestaciones masivas para recibir al presidente y a la primera dama.

