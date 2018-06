27 jun 2018

Compartir en google plus

Parece que la relación entre Khloé Kardashian y Tristan Tompson va viento en popa. La pareja se empezó a romper días antes de que Khloé Kardashian diera a luz, debido a una supuesta infidelidad de Tristan, con varias mujeres. Las imágenes hablaban por sí solas.

Aun así, y con su familia en contra, Khloé Kardashian decidió dar una nueva oportunidad al jugador de baloncesto y parece que su relación va viento en popa. Tanto, que Khloé Kardashian se ha enzarzado en una pelea en su cuenta de Instagram con una seguidora. Esta, le recrimina su actitud de "hipócrita": "Amo, adoro y apoyo a Khloé Kardashian, pero estoy muy decepcionada con el hecho de que se haya quedado con Tristan. Dice que las mujeres tienen que quererse a sí mismas por su valía y deben saber cuando dejar una relación, pero cuando tiene que decidirlo, es una hipócrita", escribía.

Khloé Kardashian no ha dudado en contestar lo siguiente para defenderse: "No exactamente, Queen Persia. No tienes ni idea de lo que pasa en nuestra casa o de la enorme reconstrucción que hemos hecho para coexistir. Estoy orgullosa de mi fortaleza. Aprecio tu opinión y espero que la mantengas con todos aquellos que hayan vivido estas situaciones", concluía.

Más temas sobre de Khloé Kardashian

- La primera foto de Tristan Thompson con su hija, True

- Khloé Kardashian rompe su silencio sobre las infidelidades de Tristan Thompson

- Rob Kardashian no apoya la reconciliación de Khloé y Tristan

¿Sabías que Khloé Kardashian es Cáncer? Consulta su horóscopo