El look mÃ¡s navideÃ±o de Kate Middleton de 850 euros

21 dic 2016

Si hace unos días las figuras de cera del Madame Tussauds de la Familia Real Británica lucieron jerséis navideños, ya solo quedaba esperar que los reales (y nunca mejor dicho) lo hicieran. ¡Pero no! O por lo menos no lo hacen en público. Eso sí, Kate Middleton sí ha vestido acorde a los días que se aproximan y ha lucido un look de lo más navideño.

Para asistir a la reunión con los voluntarios The Mix, uno de los últimos antes de que finalice el año, la duquesa de Cambridge se enfundó un vestido estampado verde, rojo sobre fondo negro de manga larga y largo midi.

Diseñado por Vanessa Seward, el vestido, de seda italiana de jacquard, aún está a la venta en la web de la firma por 850 euros. Completó el look con unos salones negros y siguió la línea clásica del vestido también con el clutch negro y un cinturón con el que presumió de figura.

Este outfit nada tiene que ver con los de las últimas semanas, en las que ha arriesgado y se ha vestido como una auténtica celebrity, como te contamos aquí y aquí.