Según Enrique de Inglaterra, ningún Windsor quiere reinar

23 jun 2017

La opinión pública británica está completamente desconcertada. Podríamos decir que se les ha caído la venda de los ojos al respecto de una de las instituciones más longevas y arraigadas en la nación inglesa: la monarquía. El shock se ha producido a raíz de unas declaraciones del Príncipe Enrique a la revista Newsweek, con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Lady Diana Spencer, su madre. No olvidemos que Enrique es el quinto en la línea de sucesión al trono.

"Estamos involucrados en la modernización de la monarquía británica. Pero no hacemos esto por nosotros mismos, sino por el bien mayor de la gente", confesó el Príncipe. "¿Hay alguien de la familia real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero cumpliremos con nuestros deberes en el momento adecuado". Lo indudable e innegable es la admiración de los Windsor por Isabel II: "Queremos seguir con el ambiente positivo que ha conseguido la reina durante más de 60 años, pero no vamos a intentar ocupar su lugar".

El príncipe Enrique, especialmente hablador, quiso compartir un momento en el que las obligaciones de su posición le infligieron daño, ejemplo de las servidumbres que pertenecer a la Familia Real suponen. Fue en el funeral de su madre, al que tuvo que asistir cuando tenía 12 años. "Mi madre acababa de morir y tuve que caminar detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me observaban mientras millones más lo hacían por televisión. No creo que, bajo ninguna circunstancia, se deba pedir a un ningún niño que haga eso. No creo que hoy ocurriera".