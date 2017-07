Los consejos sentimentales de Alberto de Mónaco a Enrique de Inglaterra

25 jul 2017 ABC.es

Formar parte de la realeza es un proceso complicado para una persona que no es de sangre azul, así lo confesó Alberto de Mónaco en su última entrevista con la revista People. El hijo de la Princesa Grace ha querido aconsejar al último miembro de la realeza inglesa que se ha atrevido a dar este paso, el Príncipe Enrique de Inglaterra, enamorado de la actriz estadounidense Meghan Markle.

La casa Grimaldi conoce esas dificultades, el mismo Príncipe Alberto pasó de ser 'soltero de oro' a casarse con Charlenne Wittstock, la nadadora sudafricana que se convirtió en Princesa de Mónaco. Pero la historia paralela a la del hijo mejor de Lady Di va por otros derroteros, ya que antes que él fue el padre de Alberto de Mónaco, el Príncipe Rainiero III, quien acaparó todas las portadas al casarse con Grace Kelly, la exitosa actriz de Hollywood.

A pesar de que hasta la fecha la pareja parece cosechar las simpatías de su entorno, Alberto de Mónaco está convencido de que "tarde o temprano tendrán que enfrentar el ataque completo". Considera que si la situación, de por sí difícil, lo es más tratándose de la Casa Real Británica que "está más sometida al escrutinio de la prensa que ninguna otra". Admite tener un solo consejo para él, que se aferre al tradicional dicho británico 'Keep calm and carry on', que se traduciría en español como: 'Mantén la calma y continúa'.

