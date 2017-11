Estos serÃ¡n los invitados VIP de la boda de Meghan Markle

28 nov 2017

Podemos imaginar el maremoto de sangre azul que acudirá a la boda del año que viene, entre el príncipe Enrique y Meghan Markle. Será una ocasión de oro para renovar las it girls e it boys que van apareciendo en las nuevas generaciones de 'royals'. Sin embargo, el impacto brutal de esta boda no tendrá realmente que ver con los invitados que vienen de parte del novio, sino con los que vienen por la novia: las 'celebrities'. Repasemos algunas de las estrellas clase A que acudirán a la celebración nupcial.

Priyanka Chopra. Se trata de una de las mejores amigas de Meghan Markle. De hecho, la actriz de 'Quantico' era una fija en el Instagram de Markle, antes de que silenciara sus canales en la red social. 'Entre nosotras hay un lazo. Nos hicimos amigas como dos chicas cualquiera', confesó Chopra a la revista 'People'.

Justin y Sophie Trudeau. La esposa del primer ministro de Canadá es muy amiga de Meghan Markle, con lo que se espera que esta poderosa pareja asista a la boda no tanto como mandatarios, como como amigos. Se dice que Sophie es la persona que más consejos le ha dado a la novia sobre cómo aclimatarse a la primera línea de la fama y la realeza.

Serena Williams. Markle y Williams se conocieron en 2014 y enseguida conectaron. Meghan habló de lo mucho que tiene en común con la supertenista en su blog, 'The Tig', también cerrado. 'Rápidamente se convirtió en mi confidente, en la persona a la que mando mensajes cuando viajo... Iría al fin del mundo para estar en un partido de tenis que ella jugara'. Lo cierto es que no acudió a su boda en Nueva Orleans porque estaba rodando 'Suits' y, probablemente, preparando el anuncio de su compromiso, pero es de esperar que la tenista sí quiera asistir a su gran día.

Barack y Michelle Obama. La 'power couple' más deseada del mundo podría asistir a la boda tanto en calidad de amigos del novio (el príncipe Enrique y los Obama han trabajado juntos en cada edición de los Juegos Invictus) y como homenaje a la nacionalidad estadounidense de la novia.