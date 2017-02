Analizamos el estilo de Sara Carbonero para celebrar su 33 cumpleaños

3 feb 2017

Hablar de Sara Carbonero desde el punto de vista 'fashionista' es hablar de una de las 'it girls' de nuestro país. La presentadora, que vive en Oporto con Íker Casillas y sus hijos Martín y Lucas, cumple hoy 33 años, y qué mejor manera de celebrarlo que repasando el estilo de la mujer que ha hecho del 'boho' su seña de identidad.

La influencia de Sara Carbonero en nuestro armario ha vivido épocas mejores, no vamos a negarlo, pero no por ello ha dejado de ser un referente de estilo. Y es que hubo un tiempo en el que cada prenda, 'total look' o complemento que lucía Sara Carbonero, se transformaba en oro, se agotaba en todas partes y se convertía en objeto de deseo de miles de mujeres. Su huella 'fashionista' alcanzó su cota máxima en las retransmisiones de aquel Mundial de Fútbol en el que España se alzó campeona e Íker Casillas confirmó su relación con un beso en directo. Aquel año, todas queríamos ser Sara, y también copiar sus looks.

Sara de día, Sara de noche, Sara en la tele

Si hay algo que caracteriza el estilo de Sara Carbonero es su frescura. La periodista ha hecho propio un estilo 'boho chic' personal e inconfundible en el que sus básicos son los maxi-vestidos, los aires étnicos y 'folk', las botas moteras y 'cowboy', la combinación de camisetas o jerseys 'oversize' con jeans pitillo, los cárdigans de punto y los abrigos de corte masculino son los protagonistas de sus 'street styles'. Mención aparte merece el (buen) uso que hace de los complementos, y es que la periodista se ha convertido en una maestra a la hora de poner la guinda perfecta a sus looks a través de fulares, collares XXL, brazaletes o bolsos bandolera.

Gtres Sara Carbonero, con look boho tras el nacimiento de su segundo hijo. Gtres Sara Carbonero, con look de inspiración 'folk' años 70 Gtres Sara Carbonero con look 'boho' Gtres Sara carbonero y los maxi-vestidos Gtres Sara Carbonero con look 'lady' de inspiración boho. Gtres Sara Carbonero con look 'comfy' Gtres Sara Carbonero, con pantalones años 70 y body de terciopelo Gtres Sara Carbonero Gtres Sara Carbonero, con mini vestido blanco

Para los actos de noche, aunque Sara Carbonero no se prodiga en fiestas ni alfombras rojas a no ser que sea por exigencias profesionales (o para acompañar a Íker Casillas a alguna gala deportiva), la presentadora apuesta por la sofisticación sexy de tejidos como la seda o el satén en vestidos de corte lencero que suele combinar con taconazos.

Gtres Sara e Íker, en una recepción con los Reyes de España en Oporto. Gtres Sara Carbonero, espectacular con este vestido de Andrew GN. Gtres Sara Carbonero e Iker Casillas en un evento de noche Gtres Sara Carbonero, muy sexy con mini vestido. gtres Sara Carbonero, muy sexy con un vestido con escotazo y abertura en la pierna.

Eso sí, es con sus looks 'working girl', los que vemos (o veíamos) en la 'tele', cuando pasa de ser icono de estilo a profesional 'a pie de campo' o en un plató con la combinación blazer+blusa+pitillos, como su gran apuesta, o con favorecedoras faldas lápiz.

Gtres Sara Carbonero en una presentación en Telecinco. Gtres Sara Carbonero, con look 'working girl' Gtres Sara carbonero, con blazer, top lencero y pitillos.

El estilo 'premamá' de Sara Carbonero

Durante su primer embarazo, y suponemos que cuando se le vuelva a notar la barriguita en este segundo también, la presentadora ha permanecido fiel a su estilo 'casual chic', y no ha renunciado a ninguna de sus prendas fetiche de día (los vaqueros pitillo, los maxi jerseis y camisetas 'oversize', los vestidos largos de aires 'boho' para el verano, las botas altas o los zapatos de cuña), ni a sus colores preferidos (negro, blanco, tonos crudos, grises). Además, para la noche, Carbonero ha demostrado que las embarazadas también pueden ser muy sexys, y no ha dudado en presumir de escotazo o 'barriguita trendy' enfundada en diseños de aires lenceros o con el terciopelo como prortagonista.