La mezcla imposible de Rihanna: chándal, tacones, print animal...

11 ene 2017

Rihanna es elegante o solo una cantante que se atreve con combinaciones extremadamente atrevidas? Aunque a los puristas del mundo de la moda no les guste reconocerlo, Rihanna es un icono de la moda. Y no lo decimos nosotras, fue cosa de la CFDA que en 2014 le otorgó el galardón como icono fashion y nunca deja de sorprender. ¿La última vez? ¡El martes pasado!

Rihanna le copia la gabardona de más de 1300 euros a Anne Hathaway pinit GTRES'

"Si me visto demasiado sexy, entonces soy una puta, si me visto sofisticada, entonces soy una abuela", declaró en 2012 a la revista Elle. La cantante es consciente que se ponga lo que se ponga, van a hablar de ella, entonces ¿por qué no vestir de forma llamativa para que así tengan argumentos para criticar? Y eso mismo es lo que debió a hacer con su último look.

Sin miedo a caer en lo vulgar (lo deja cada mañana en la mesita de noche), Rihanna combinó un chándal rosa de su propia colección para Puma con unas sandalias de pulsera y tacón de aguja con una gabardina de piel de serpiente de Burberry que llevó Anne Hathaway durante la grabación de 'Ocean’s Eight', el spin-off femenino de 'Ocean’s Eleven', y está a la venta en la web de la firma británica por 1.395 euros, algo más barata que en temporada que costaba 1.995 euros.

Anne Hathaway, con gabardina de Burberry. pinit Cordon Press'

Completó el look con unos chokers con pedrería, que muy poco tienen de sencillas y que siguen la línea de los accesorios que le gusta llevar. "Mis joyas son todas falsas, de Claire. O lo cojo de la boutique de mi madre en Barbados, que se llama FAB-U-LUS", reveló. El origen de estas son toda una incógnita.

También te puede interesar...

"Mis gafas de Dior están inspiradas en Star Trek"

Jennifer Lopez reinterpreta el estilo dandy y se queda a rayas

Rihanna hace un llamamiento para encontrar a una de sus bailarinas, en paradero desconocido