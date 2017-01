Melania Trump y Michelle Obama: duelo de estilo en la toma de posesión

20 ene 2017 Elena de los Ríos

Compartir en google plus

Ha sido como un choque de trenes. Como ver a la vez las dos caras de la moneda. Como el Ying y el Yang. El duelo comenzó en cuanto Melania Trump se bajó del coche que condujo a la pareja presidencial al Capitolio. Sin aviso previo, le tendió a la aún primera dama, Michelle Obama, un regalo. Casualmente el envoltorio hacía perfecto juego con su deslumbrante traje azul cielo: era una enorme caja de Tiffany's.

Nada que ver con la pequeña cajita que Michelle Obama le tendió en su día a Laura Bush (unas sencillas pastas). El ofrecimiento desconcertó a Michelle Obama, quien sin apenas mirarla trató de tendérsela a alguien que la recogiera sin éxito: no estaba previsto tal intercambio, así que las dos parejas estaban solas ante las cámaras.

Al final, fue Barack Obama quien se encargó de quitar “el muerto de en medio”, ausentándose del lugar acordado para el primer encuentro.

No comenzó con buen pie esta despedida globalmente retransmitida, pero los atuendos de ambas mujeres ya confirmaban que no podían estar más lejos personal y políticamente. Melania Trump, en una metamorfosis total del 'look' sexy al que nos tiene acostumbrado, jugó la carta de la elegancia conservadora con un estilismo que recordaba mucho a Jacqueline Kennedy. Ella ya había advertido de que sería su modelo en el caso de llegar algún día a la Casa Blanca, y lo ha cumplido. Está por ver si piensa jugar el mismo papel discreto, únicamente de anfitriona consorte, de Jackie O. Sea como fuere, el original traje, de Ralph Lauren, llevaba demasiada tela para una figura tan escueta como la suya y le hacía arrugas. También los guantes. Parece que la Primera Dama va a necesitar mejores ajustes o ropa a medida.

Por su parte, Michelle apostó para su despedida por un vestido de un apagado tono granate firmado por Narciso Rodríguez, uno de sus diseñadores de cabecera. Barack Obama llevó un traje de Jason Wu, otro de los modistos fijos de Michelle. Su elección, nada colorista, nada llamativo, nada que pudiera quitarle protagonismo a la Primera Dama entrante, fue todo un detalle de clase de los Obama. Hasta tal punto apostó por la discreción y la sencillez, que recogió su pelo en un moño tras una estricta raya en medio. Las otras dos mujeres más importantes en la vida de Donald Trump, sus hijas Ivanka y Tiffany, coincidieron en elegir el blanco. Ivanka, guantes negros en mano, lució otro conjunto de Oscar de la Renta en blanco roto espectacular:

La chaqueta, asimétrica, terminaba en una pequeña cola. Tiffany no recurrió a la costura: su abrigo blanco de doble botonadura era adecuado, y poco más.

También te interesa:

Todo sobre Melania Trump

Todo sobre Mihelle Obama