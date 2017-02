En los Goya no verÃ¡s vestidos de Carolina Herrera ni de Nina Ricci por esto

1 feb 2017

El sábado 4 de febrero no verás ningún vestido como el de Marta Hazas en la alfombra roja de los Premios Goya del año pasado (la imagen que ilustra este artículo). Tampoco como el que lució Goya Toledo (puedes verlo un poco más abajo). Ni ningún 'chain mail dress' similar al de la Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia (recuerda su look aquí). No es que ya no se lleven, ni que pertenezcan a colecciones pasadas, el motivo es que llevan las firmas de Carolina Herrera o Nina Ricci, ambas de la casa Puig. Como lo leen.

Por tercera edición consecutiva, Parfums Saphir será uno de los patrocinadores de la Gala de los Goya, y parece que en Puig no están dispuesto a que las famosas posen con sus vestidos en un photocall rotulado con el nombre del grupo con el que están en guerra por plagio de los perfumes que comercializan.

Pongámonos en situación: Puig denunció en 2015 a Saphir por competencia desleal e infracción de marca y ganó, como puede verse en un comunicado 'a toda pantalla' con el que te recibe la Web del Grupo Saphir Parfums, en el que informan (y reconocen) que "el pasado 19 de noviembre el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por Grupo Saphir contra la sentencia que le enfrentaba con el Grupo Puig, de manera que la misma ha adquirido firmeza".

Dicho de otra manera, que la justicia ha dado la razón al conglomerado de moda que agrupa firmas como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne; Gaultier o, en el terreno de la perfumería, Prada o Valentino y, como la Academia sigue en sus trece de mantener a su patrocinador, el Grupo Puig ha 'boicoteado' la alfombra roja y no cederá ningún look de sus diseñadores para vestir a las actrices en la 'gran noche del cine español'.

Goya Toledo, con vestido de Carolina Herrera en los Goya 2016. pinit Gtres'

Aunque desde Saphir puntualizan que "la sentencia judicial confirma que todos y cada uno de los productos comercializados por Grupo Saphir Parfums, sin excepción, son perfectamente legales y pueden comercializarse con la única limitación de que no se haga referencia alguna a las marcas ajenas al propio Grupo Saphir Parfums para la distribución y comercialización de sus productos", el 'veto' a los Goya no ha venido solo desde Puig: el grupo L'Orèal ha retirado su tradicional patrocinio (en beneficio de los Premios Feroz) alegando que "no sería coherente" estar presente en un evento que participa un colaborador "que se aleja de los valores de la industria y de los principios éticos que defendemos"; y Mediaset ha confirmado que no acudirá a la ceremonia, a pesar de que son productores de buena parte de las películas de la cartelera patria.

Resulta curioso que esta guerra esté salpicando a los Goya y al colectivo del cine, tan reivindicativo siempre con los derechos de autor. Desde luego, lo que está claro es que de momento, el campo de batalla se ha trasladado del juzgado, a la alfombra roja.