9 feb 2017

Cada una de las apariciones de Paula Echevarría ante los medios provoca una gran expectación. Con un millón y medio de seguidores en Instagram, la actriz es una de las mayores influencers de moda en nuestro país. Es habitual que sus estilismos, analizados hasta el detalle, sean imitados por sus seguidoras hasta el punto de agotarlos.

¿Pasará lo mismo con este look de corte midi y aire vintage? La actriz ha elegido un vestido de organza de rayas con cuello caja y volantes en bajo de manga y vestido de la colección Resort 17 Madrid de 2ND Lab by The 2nd Skin Co, para su última aparición ante los medios.

Paula Echevarría, imagen de Pantene desde hace 10 años, ha presentado el último lanzamiento de la firma, el acondicionador con fórmula inteligente Smart Pro-V. La actriz ha lucido para la ocasión su melena larga con ondas 'old Hollywood' y raya en el medio. Como maquillaje, Paula ha elegido labios en color rosa, muy acorde con el look en tono beige, un sutil ahumado en tonos marrones y pestañas XXL, una de las tendencias de belleza más repetidas en la alfombra roja de los Goya.

La actriz ha completado su look con zapatos de salón en nude, manicura francesa y unos bonitos pendientes largos con cristales, y a juego con los anillos.