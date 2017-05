Vigilantes de la playa de todas las tallas

Swimsuits for All

19 may 2017

La campaña no puede venir en mejor momento, con la versión cinematográfica de “Los vigilantes de la playa” a punto de llegar a los cines. Se trata del catálogo veraniego de la marca Swimsuits for All (Bañadores para todos), una firma que hace gala de crear para todos los cuerpos posibles los mismos diseños de moda. Este año, el bañador le gana la partida al biquini en todas sus variantes, y Swinsuits for All lo práctica en su versión más noventera: con la pierna bien alta.

Este modelo rojo, heredero directo (si no clon) del que hizo famoso Pamela Anderson, se hace carne en los cuerpos de Ashley Graham, la modelos 'curvy' más solicitada del momento; Teyana Taylor, la megasexy cantante, modelo y diseñadora de zapatillas para Adidas; y la rubia top de los años 90 Niki Taylor. Atención porque si la campaña es inclusiva, no lo es menos la pieza: se vende en todas las tallas, hasta la 52. Toda una lección para las marcas que siguen diseñando tendencia para unas tallas y 'old school' para otras.

No es casualidad que Graham sea, además de modelo, diseñadora de esta firma: su mensaje de positividad hacia todos los cuerpos encaja perfectamente con la misión comercial de Swinsuits for All. Tanto ella como Niki Taylor coinciden en haber sido modelos para Sports Illustrated, aunque la veterana supermodelo lleva años sin aparecer en campañas de publicidad: otro punto para esta marca que se abre también a la diversidad de edad.