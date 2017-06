6 jun 2017

Algunos sujetadores te aprietan, con otros sientes que la copa baila o que el pecho sobresale, por no hablar de ese maldito tirante que se desliza una y otra vez del hombro y resulta de lo más incómodo. A todas nos ha pasado alguna vez. ¿Te has planteado que quizá no sabes cuál es tu talla de sujetador?

Según una encuesta realizada por Selmark y Vente-Privé, siete de cada diez españolas lleva un sujetador que no es de la talla correcta y más del 90% afirman no no saben cómo se calcula.

¿Cómo elegir la talla perfecta de sujetador?

Hay que tener en cuenta dos medidas básicas que se obtienen de manera muy sencilla con la cinta métrica. Por un lado, el contorno de la espalda, que determina el número de la talla y, por otro, el del pecho, que indica la copa y se obtiene midiendo el pecho, con el sujetador puesto, y colocando la cinta métrica a la altura de los pezones.

“La diferencia entre estas dos medidas se obtiene la letra de la copa, que varía de la A a la F”, cuenta Noelia Fernández, responsable de diseño de Selmark.

Y puede que no sepas ponerte el sujetador…

Cada mujer tiene una forma de busto diferente, y no todos los cortes sientan bien a todos los tipos de pecho. El sujetador es una de las prendas femeninas más importantes, por salud y estética. Debe aportar comodidad, sujeción y belleza. Es fundamental que esté bien adaptado, que sea de la talla correcta y colocado adecuadamente.

Pero, ¿cómo? Hay que echarse hacia adelante colocando el pecho dentro de las copas de forma natural

Abrochar en el corchete que resulte más cómodo de forma que sujete el busto firme

La espalda de la prenda debe quedar alineada con la base del sujetador

Los aros deben rodear perfectamente cada pecho, sin molestar ni oprimir la zona de la axila

El centro del sujetador debe quedar suavemente clavado en el centro del pecho

Finalmente hay que adaptar los tirantes para que no queden flojos pues el pecho caería; ni demasiado ajustados, pues el pecho quedaría oprimido y la parte trasera cedería hacia arriba

Con copa, con aro o sin él, sin relleno, con push up,... Existen infinidad modelos, pero si hay un sujetador estrella esta temporada es el bralette.

