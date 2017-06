Paula Echevarría, radiante en la Primera Comunión de su hija

17 jun 2017

No hay look de Paula Echevarría que pase desapercibido. Y el escogido para celebrar la Primera Comunión de su hija no iba a ser menos.

La actriz ha sorprendido con un vestido de Dolores Promesas Hevaen de estampado floral con escote asimétrico que llevaba un pequeño tocado a modo de diadema a juego, que ha acompañado de unos pendientes largos y un clutch de fiesta con detalle de un insecto en la zona del broche de la colección de Mibúh.

Primer plano del look de Paula Echevarría pinit gtres'

La mujer de David Bustamante ha confiado en una de sus firmas de cabecera para un día tan especial que ha estado marcada por la unión de la familia en todo momento.

¿Qué te ha parecido el look de Paula Echevarría?