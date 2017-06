Stefano Gabbana llama ignorante a Miley Cyrus

23 jun 2017

Pese a lo que pueda parecer debido al relativo silencio sobre las decisiones de moda de Melania Trump, aún queda quien no olvida qué marcas estás vistiendo a la Primera Dama y, de alguna manera, validando la presidencia de su marido. Se trata de Miley Cyrus, una mujer a la que no se le puede achacar morderse la lengua. La cantante colgó en us Instagram una foto de su hermano pequeño, Braison, desfilando para Dolce & Gabbana, celebrando su éxito sobre la pasarela de Milán.

Yaaaaas @braisonccyrus !!!!! So proud of you! Awesome write up on @justjared ! Check it out! http://www.justjared.com/2017/06/18/meet-braison-cyrus/ Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 10:05 PDT

“El sueño de mi hermano pequeño nunca ha sido ser modelo. Es uno de los músicos con más talento a los que he tenido la suerte de escuchar... Pero es algo muy típico de los Cyrus probar todo al menos una vez y aprovechar todas las oportunidades para salir de la zona de confort”, escribió Miley. Sin embargo, no pudo evitar hacer un comentario sobre la firma que le contrató: “Dolce & Gabbana, estoy totalmente en desacuerdo con vuestras políticas... aunque apoyo el esfuerzo de vuestra firma por poner en valor a jóvenes artistas y brindarles un espacio donde brillar”.

Por descontado, la respuesta de los diseñadores no se hizo esperar. Stefano Gabbana no pudo exhibir la misma educación que Miley Cyrus y la calificó de “ignorante”, además de añadir el siguiente comentario: “Somos italianos y no nos interesa la política ¡y mucho menos la americana! Nosotros creamos vestidos y si piensas que puedes hacer política con un post, resulta algo ignorante. No necesitamos tus comentarios, así que la próxima vez, ¡ignóranos, por favor!”.