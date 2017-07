Sara Sálamo: "Ser sexy no depende de la ropa, es una actitud que nace de dentro y se proyecta"

1 jul 2017 beatriz navazo

El intenso calor difumina los contornos de la sierra norte de Madrid que se vislumbra al fondo, pero Sara Sálamo pone a los rigores del tiempo su mejor cara. Y un cuerpo algo magullado. "Parece que vengo de la guerra", dice señalando unas piernas llenas de moratones, rasguños y golpes. Su cuerpo es un mapa de lo duro que está siendo su último rodaje, un thriller de acción que rueda en Navarra. La actriz canaria, que debutó hace cinco años, cuando tenía 20, en la serie Arrayán y a la que hemos visto en 'Olmos y Robles', 'B&B' y 'El Caso', crónica de sucesos, está en racha: ha concluido el rodaje de 'Las grietas de Jara' en Argentina y acaba de estrenar en cines 'Como la espuma'.

Mujerhoy Con este calor, apetece hablar de Como la espuma, que gira en torno a una piscina.

Sara Sálamo Sí, es una fiesta-orgía de verano, pero en realidad habla de lo torpes que somos a la hora de gestionar sentimientos, de cómo intentamos encajar y relacionarnos de la mejor manera que podemos o sabemos.

Mujerhoy ¿Es posible tratar el sexo sin morderse la lengua?

Sara Sálamo No del todo, siguen quedando tabús y asuntos que impresionan y asustan a la gente. Esta es una película muy light, muy de sentimientos, pero la gente se sigue sorprendiendo de un cuerpo desnudo... Nos hacemos los modernos, pero no lo somos tanto. El discurso nos lo tenemos muy aprendido, pero en la práctica queda mucho trabajo por hacer.

Mujerhoy A usted le toca hacer de puritana... ¿Es usted pudorosa?

Sara Sálamo Mi personaje es lo más alejado a mí que he interpretado en la vida. Es muy tímida e inocente... Es la única que no se desnuda. Yo no puedo decir que esté libre de complejos, todos tenemos alguna inseguridad, pero no... la verdad es que yo no tengo vergüenza [Risas]. No soy tímida, desde pequeña he sido muy dicharachera, extrovertida... He aprendido a quererme, a respetarme y estoy feliz.

Mujerhoy ¿Ser sexy está entre sus propósitos cuando elige qué ponerse cada mañana?

Sara Sálamo Para estar sexy tengo que estar cómoda; cuanto más cómoda estoy, más sexy me siento y más lo proyecto. No es cuestión de ir con ropa ajustada, el sexy es más una actitud que nace dentro y se proyecta.

Mujerhoy ¿Alguna manía para vestir?

Sara Sálamo Soy vegetariana y no utilizo piel. Así que me cuesta horrores encontrar bolsos y, sobre todo, zapatos. Porque hasta un calzado barato de cualquier marca low cost lleva piel en su composición.

Mujerhoy ¿Ese pelo de colores?

Sara Sálamo Me lo han puesto para el rodaje que estoy haciendo, que trata sobre el mundo de los influencers de Instagram y lo que hay detrás cuando se apagan las cámaras. Parecido al mundo de las actrices, que vamos a una alfombra roja con un vestido prestado que cuesta miles de euros y todo es lujo alrededor. Pero se apagan los focos, llegamos a casa, nos ponemos el pijama y esa es la realidad.

"Soy vegetariana y no utilizo piel, así que me cuesta horrores encontrar bolsos y zapatos".

Mujerhoy ¿Le gusta cambiar de imagen?

Sara Sálamo Me gusta cuando el cine me da la oportunidad de cambiar como Sara nunca lo haría. No soy transgresora, soy muy clásica con mi imagen. Soy una chica normal en cuanto al físico, no soy ni muy alta ni muy delgada, nada espectacular. Intento cuidar la alimentación, hacer deporte, no tomar el sol, hidratarme...

Mujerhoy Se ha dudado de que su belleza sea natural. ¿Es cierto?

Sara Sálamo Totalmente, me lo dicen muchísimo. De hecho, en una superproducción americana me rechazaron porque era una serie de época y me dijeron que se notaba mucho que tenía los labios operados. Fue como: "¡Pero si tengo 19 años!". También me lo han comentado en otras ocasiones sobre los pómulos y el pecho. Siempre tengo que explicar que los he heredado de mi madre. Mis rasgos son muy canarios: pómulos muy marcados, labio carnoso, melena muy abundante, cuerpo con curvas...

Mujerhoy La felicidad es...

Sara Sálamo Pues no lo sé. En casa me echan la bronca porque me dicen que es algo que está dentro de uno y que no hay que buscarla más allá. Pero a mí lo que me hace feliz es trabajar. En la película que acabo de hacer en Argentina, iba al rodaje incluso los días que no me tocaba. No hay nada mejor que levantarte cada día con la euforia de decir: "¡Me voy a trabajar!".

Mujerhoy Ha estado hasta hace nada con 'Felicidad a domicilio'. ¿Le hizo feliz el teatro?

Sara Sálamo Mucho. Es lo que más nerviosa me pone, pero tiene una adrenalina inexplicable y el feedback instantáneo con el público es maravilloso: de repente se ríen con una de tus frases y te sientes como un pavo real, es mágico.

Mujerhoy Ha compartido cartel con Jessica Lange, Shirley McLane o Demi Moore...

Sara Sálamo Con la que más compartí fue con Demi Moore. Entonces yo no hablaba bien inglés. Me había aprendido el texto de memoria y recuerdo que me habían quitado un montón de frases, pero nadie me lo había dicho... Así que acabó siendo muy cómico, porque yo seguía diciendo mi texto pero la cámara no me enfocaba y ella no me contestaba y yo no entendía qué pasaba hasta que alguien me lo dijo.

Mujerhoy ¿Qué le preocupa a una chica de 25 años?

Sara Sálamo Me preocupa mucho la educación, por ejemplo, respecto al machismo. Es una guerra que tengo que no me deja vivir. Incluso ahora que hay un movimiento feminista creciente, oyes a gente decir que está harta de oír hablar de estos temas, o escuchas términos como feminazis... El machismo mata. Me preocupan los estudios que dicen que la nueva generación es incluso más machista que la de nuestros padres. Todos debemos ser feministas. No se puede ser racista, no se puede ser homófobo y no se puede no ser feminista.