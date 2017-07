¿Cómo vestir para parecer más morena?

14 jul 2017

Compartir en google plus

"Ay qué calor". Esa es la frase más repetida en los últimos días, pero es verano y es lo que toca. Eso sí, también tiene su parte buena, es tiempo de vacaciones, de sol, de piscina, de playa y de pieles doradas. ¡Por fin nos hemos desprendido del blanco nuclear! Pero no solo es estar morena, también hay que parecerlo y aquí juegan un papel fundamental los colores, estampados y las prendas, que nos pueden ayudar a aumentar (visualmente) el color de la piel.

"Cuando llevas un color cerca de la cara, la luz lo refleja hacia arriba por eso hay colores que te favorecen más que otros unos te iluminan y otros te apagan. Esto es por tu tono de piel y la mezcla de color", cuenta a Mujerhoy.com Ana Iriberri, CEO de aiasesoresdeimagen.com

Y en nuestra búsqueda del look que nos 'ponga' mucho más morenas, juegan un papel muy importante las tendencias de este año entre las que han reinado los colores más intensos y llamativos, pero también el blanco, los estampados tropicales y los vestidos y tops con escotes off the shoulder, tirantes espagueti y aberturas en la espalda.

¿Cómo elegir bien el color que me favorece más?

Si tienes piel dorada o base amarillenta elige colores como los verdes, amarillos . Los estampados con base clara y que predominen los amarillos verdes y naranjas.

Si tienes piel clara y base rosada no dudes en utilizar colores intensos como las tendencias que predominan este verano rosa fucsia, azul marino, blanco y si eliges un estampado mira que predominen los colores pastel como rosa palo, o intensos como los fucsia o los rojos.

(Ficha aquí nuestras prendas favoritas)