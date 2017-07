Spotify y Bershka se unen para promocionar 'Despacito' en el Reino Unido

27 jul 2017

"¿Qué hacemos, nos compramos la camiseta de 'Des-pa-cito' de Bershka o no? Como al final nos quedemos sin ella, nos vamos a arrepentir", me advierte una de mis compañeras. En medio de la indecisión, buscamos a toda velocidad -no vaya a ser que de verdad nos quedemos sin ella- la camiseta en la web.

En España, la talla más grande está agotada y en las tiendas más importantes de Madrid, las físicas en Gran Vía y Conde Peñalver, tampoco hay rastro de ella. En un intento desesperado por no perder la oportunidad de tener la última camiseta viral de Inditex, 'googleamos' "t-shirt Des-pa-cito" y pinchamos directamente en la web británica de Bershka.

Al lado de la camiseta y el body, hay un link para escuchar en Spotify (por si hay alguien en el mundo que ha vivido en una caverna durante los últimos meses y no tiene ni idea de cómo suena la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee) el temazo del verano, del año, la canción que ha recolocado en lo más alto de la lista de ventas a Fonsi, que llevaba tiempo condenado al ostracismo musical.

La camiseta viral de Des-pa-cito, en la web británica pinit

¿Moraleja? Si hay algo que no es un éxito es porque Inditex, como si se tratara de un Rey Midas, no lo ha convertido en oro. Ya no hace falta ir a una de sus tiendas físicas para sentir las ganas de fiesta, con entrar en su web lo consigues. Así que, ¡a bailar des-pa-cito!