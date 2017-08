Así es el bolso que Selena Gomez ha diseñado para Coach (y lo vas a querer)

4 ago 2017

Selena Gomez cambió de estilista y desde entonces es una nueva Selena, un icono de estilo que siempre se cuela en las listas de las más elegantes de la alfombra roja. Ha ido puliendo su forma de vestir y ahora incluso se atreve a diseñar para Coach, una firma con un estilo muy clásico y la vez muy sofisticado.

Las cuentas de Instagram de la firma y la joven han servido para mostrar cómo es el bolso perfecto para Selena Gomez, que también es imagen de la firma británica a la que antes estuvo vinculada la it girl Olivia Palermo.

Also so stoked I got to show you a sneak peak at my @coach bag I designed Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 3:14 PDT

Bautizado como Selena Grace, se trata de un satchel que está disponible en tres colores: rojo, que es el que lleva ella en las imágenes de la campaña, negro y beige. Además cuenta con una inscripción 'To be you is to be strong', que se traduce al español como ser tú mismo es ser fuerte.

Who’s ready? #CoachxSelena #CoachNY Una publicación compartida de Coach (@coach) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 6:59 PDT

Tanto la firma como la propia Selena han querido así calentar motores porque aun queda casi un mes para que llegue a las tiendas. Será el próximo 1 de septiembre. Empieza la cuenta atrás.