Tenemos la prueba: Kylie también lleva faja

16 ago 2017

Puede que por fuera exhiba esa apariencia de diosa erótico-oriental con carita de heroína del maga por la que mataría media población mundial. Sin embargo, por dentro, oh consuelo de los dioses, es como cualquiera de nosotras: una mujer con Spanx. Con faja, vamos. No está muy claro lo que quiere sujetar con 20 años, pero ahí está el secreto de la faja desde el principio de sus tiempos: abreva en tu inseguridad.

Para sus desgracia, los paparazzi no perdonan cada salida de las Kardashians y, sobre todo, de Kylie, quien se cuida muy mucho de que no la fotografíen en situaciones no controladas por ella. Y como se la ve tan poco en “desplazamientos normales”, es lógico que aumente el interés por ellas. Esta vez, la paciencia de los fotógrafos tuvo premio añadido: la brisa angelina no perdonó el cortísimo vestido de la pequeña Jenner y destapó su ropa interior. Horror.

La guapa Kylie Jenner (@KylieJenner) tiene un momento Marilyn Monroe y deja al descubierto su ropa interior. pic.twitter.com/LxNUkVZXxL — Esquire MX y Latam (@esquirelat) 15 de agosto de 2017

Parece que se trata de una de esas fajas que sujetan caderas y marcan la cintura, cuyo efecto resulta más feo si cabe por ser de color “nude”, el que resulta más invisible debajo de la ropa. Por una parte, da pena que una mujer tan joven y con ese tipazo sienta que debe ponerse algún tipo de lencería “correctora”. Por otro, lo entiendes perfectamente: ¿acaso el deseo de hacer desaparecer las imperfecciones tiene algo que ver con realmente tenerlas?