Sara Carbonero sabe qué pantalones vaqueros hacen mejor culo

17 ago 2017

No importa cuántos pantalones vaqueros guardes en tu armario, uno, tres o 20, porque nunca serán suficientes. De entre todos, siempre hay alguno que acaba conquistando tu corazón hasta tal punto que te vuelves 'monógama de vaqueros'. No miras al resto porque tú ya has encontrado los tuyos, esos con los que te sientes más cómoda y favorecida. Y sí, reconócelo, los que más te gustan son los que mejor culo te hacen, tal y como le pasa a Sara Carbonero.

La periodista ya tiene unos vaqueros fetiche, esos que con capaces de salvarle cuando, frente al espejo, resuena en su cabeza eso de "no tengo nada que ponerme". Los Push Up Wonder de Salsa son los que Sara lleva en la campaña otoño invierno 2017 de la firma portuguesa de la que es imagen.

Sara Carbionero lleva los vaqueros que mejor culo hacen pinit

Se trata de uno de los modelos icónicos de la casa, famosos por su efecto 'buen culo' o, como a ellos les gusta decir, "pantalones de tiro alto, pierna pitillo y diseño de los bolsillos traseros, pequeños y redondeados, que, junto a las pinzas laterales, crean una copa modeladora".

Sara Carbonero en la campaña de Salsa pinit

Disponibles en tres lavados, los nuevos vaqueros de tiro alto permiten crear looks cómodos. "Me gustan todos los vaqueros. De hecho, son mi prenda favorita. Me gustan de todos los colores y de todas las formas. Me gustan los vaqueros rectos, ajustados y de campana, cuando están de moda", ha confesado Carbonero.