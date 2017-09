Hailey Baldwin hace la tendencia imposible

28 sep 2017

Lo que proponen las pasarelas está muy bien, pero la verdadera prueba del algodón de las innovaciones 'fashionistas' sucede en el 'street style'. Ahí se demuestra si un diseño o un estilismo es o no no es ponible. Da igual al precio que se venda en el 'fast fashion': si no funciona en el día a día, no se lo pondrá nadie. Esta temporada, la prenda que suscita la duda máxima son los pantalones estratégicamente cortados que simulan un dos piezas, como los pantalones de los stripers.

Pues bien: ya tenemos quien se los ha puesto con éxito. Ha sido Hailey Baldwin, experta en llevar piezas ultrasexys que, en principio, no parecen tener un buen encaje en la vida real. Ella lo consigue apostándolo todo al pantalón, resaltando su color y su diseño combinándolo con sobrio negro.

Se trata de un diseño para Y/Project de Glenn Martens que Baldwin consiguió horas antes de que llegara a la pasarela. Y aunque a ella le queda de maravilla y seguramente veremos a más 'celebrities' llevándolos en estilismos varios, no sabemos a ciencia cierta si terminarán replicados en las cadenas 'low cost' o no. ¿Tú te los pondrías?