Kim Kardashian le da su toque a los pantalones ciclista

17 oct 2017

La prueba del algodón de lo 'ponible' se ha encontrado un hueso duro de roer en Kim Kardashian, capaz de colocarse la pieza más difícil y hacer que tenga sentido. La protagonista absoluta de 'Keeping Up with The Kardashians' lleva varios meses combinando todos los básicos más rebásicos del armario deportivo en estilismos sofisticados, así que era de esperar que demostrara su poderío con un clásico entre los clásicos del entrenamiento: el pantalón ciclista.

Kim Kardashian con las mallas de ciclista. pinit

A ver: hace no tanto nos parecía imposible que los 'leggins' de practicar yoga se convirtieran en el nuevo vaquero, omnipresente en el supermercado, la oficina y el afterwork. Y ahí están. Los ciclistas entran como relevo en el territorio 'hype': igualmente cómodos y bastante más arriesgados. Los ha santificado Dolce & Gabbana (entre otros) en su colección de la primavera que viene y la gran Kardashian ya les ha dado el visto bueno.

Adelantándose varios meses al aterrizaje de los ciclistas en las calles, como manda el manual de uso de tendencias para 'celebrities', Kim marca su propia manera de llevarlos: con un jersey de cuello alto gris y unas botas altas, pero que dejan ver las rodillas. En un primer vistazo parece raro, pero cuanto más la miras, más funciona. Nos los vamos a pensar. En serio.