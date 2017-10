Ashley Graham crea una colección de baño para todas las tallas

31 oct 2017

No existe otra modelo que encarne mejor que Ashley Graham la filosofía “body positive” (ser positivas con nuestro cuerpo). No solo posa vestida (y desvestida) de todas las formas posibles y sin retoque, sino que se ha convertido en portavoz de las mujeres que desean vestir a la moda aunque no tengan la talla 36. Por eso, su forma de celebrar su trigésimo cumpleaños no nos ha extrañado nada.

Acompañada por siete de sus mejores amigas, Graham voló a Costa Rica para fotografiar la campaña de su nueva colección de baño, 'Essentials', con biquinis y bañadores de una pieza que encajan en todos los cuerpos contemplados por el sistema de tallas, incluidas las plus size. “Las firmas tradicionales asumen que las mujeres con caderas, muslos y pechos más grandes prefieren cubrirse, pero sé que ese no es el caso. Después de la campaña 'Swinsuits For All' (“Bañadores para todas”), supe que quería lanzar una línea que inspirara a las mujeres a ser más positivas al respecto de sus cuerpos”, ha explicado Graham a la revista Harper's Bazaar.

Graham es una de las pocas modelos que no tienen reparos en mostrar su celulitis en las fotos, demostrando que los cuerpos de las mujeres, vengan en la talla que vengan, están equipados con todo tipo de marcas que incluyen estrías, cicatrices, pigmentaciones o a citada piel de naranja. “Todo el mundo tiene inseguridades”, explica la modelo. “El primer paso para deshacerse de ellas es quitarse lo que las esconde y apropiarse de ellas”.