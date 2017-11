4 nov 2017

El pasado 3 de noviembre, la modelo cumplió 22 años y, como no podía ser de otra manera, lo celebró en West Hollywood rodeada de todos sus seres queridos. No faltaron a la cita sus hermanas Kim y Kourtney ni tampoco su madre Kris Jenner. Entre los invitados estuvo la también modelo y mejor amiga de Kendall, Hailey Baldwin.

No sabemos cómo fue la celebración, pero si el nivel de los invitados era tan alto, el look de la modelo no iba a ser menos. Para la ocasión, Kendall eligió unos pantalones vaqueros anchos de cintura con rotos en las rodillas, top básico blanco y unas lujosas botas Saint Laurent avaluadas en 10 mil dólares.

Hace un mes, la modeló publicaba en su cuenta de Instagram esas mismas botas, y ha esperado al día de su cumpleaños para lucirlas. Como se trata de un "autoregalo" muy caro, te hemos conseguido sus clones a un precio mucho más asequibles y con muchos menos destellos que las de Kendall.