Â¿Ha copiado Emily Ratajkowski el diseÃ±o de sus biquinis?

28 nov 2017

Ratajkowski aprovechó los prolegómenos del invierno para presentar su flamante colección de biquinis y bañadores: toda una declaración de intenciones sobre el público al que la modelo aspira a seducir, que no es el que descansa en la playa en agosto, sino el que escapa del frío mientras la ciudad está trabajando. Celebrities, superricas y profesionales que trabajan interminentemente en proyectos millonarios, esos que pueblan las Maldivas o el Caribe en noviembre, diciembre y enero. La línea de baño de Emily apuntaba (apunta) alto.

Desafortunadamente, el plan de la actriz podría sufrir un revés serio debido a una acusación letal para su credibilidad: Ratajkowski ha sido acusada de copiar dos de sus seis diseños por la diseñadora Lisa Marie Fernandez, quien le ha enviado una carta para que cese y desista de su comercialización. Fernandez ha presentado las fotos que demuestran que el modelo 'Cardiff' de Inamorataswim ha fusilado prácticamente su diseño 'Poppy'. Otro de sus modelos, el top 'Vulcan', también aparece en la colección de Emily.

Si Lisa Marie Fernandez ha podido detener la venta de estos modelos de la colección de Emily Ratajkowski no ha sido por la legislación estadounidense, que no protege la copia en diseños de ropa, sino por la Europea, que sí lo hace, y porque la modelo vende internacionalmente. Este podría ser un obstáculo en el camino de la modelo solo si no llegara a resolver este reclamación con la misma soltura que lo han hecho, por ejemplo, las Kardashians. Ellas se han enfrentado a medio docena de reclamaciones por el mismo asunto que han terminado bajo la alfombra gracias a suculentos acuerdos económicos. A Emily le va a tocar pagar.