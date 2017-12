Bolsos a la cintura y otras pistas con estilo

12 dic 2017 MUJERHOY

Adiós al bolso... A la cintura.

Siempre ha sido objeto de debate fashionista: ¿riñonera sí o no? Quizá porque quienes crecimos en los años 90 la asociamos con un look retro muy poco glamuroso. Pero este invierno, el street style se ha encargado de demostrar que no solo puede ser sofi sticada, sino que se ha convertido en el accesorio imprescindible. ¿La estrella? El modelo Marmont de Gucci, en piel, terciopelo o con aplicaciones metálicas. Por supuesto, la idea es llevarla la cintura, pero si quieres romper moldes póntela en bandolera, como un minibolso.

getty El modelo Marmont de Gucci, en piel, terciopelo o con aplicaciones metálicas.

Suarez, con mucho arte

Atrevida, sí. Original, también. Y sin perder la elegancia que caracteriza a las joyas de Suarez. Así es la colección que la firma ha lanzado con el artista Okuda San Miguel, del colectivo Ink and Movement. Las piezas de Iam Suarez reflejan el arte colorista de Okuda en una serie limitada.

d.r. Así es la colección que la firma ha lanzado con el artista Okuda San Miguel, del colectivo Ink and Moment.

Tod’s y Anna Dello Russo: Homenaje al circo

La exeditora y fashionista italiana Anna Dello Russo (Bari, 1962) acaba de presentar una colaboración con Tod’s para la que se ha inspirado en el mundo del circo: una divertida colección cápsula de bolsos y zapatos con la cara de un alegre y brillante payaso.

d.r. Anna Dello Russo acaba de presentar una colaboración con Tod's para la que se ha inspirado en el mundo del circo

Minitendencias: Bien atadas

La coleta a media nuca (una de las tendencias capilares de la temporada) tiene una seria competidora: la doble coleta baja, trenzada o natural. Ha sido el peinado estrella de algunos desfiles y puede ser el look estrella de las próximas fiestas.

d.r. La coleta a media nuca tiene una seria competidora: la doble coleta baja, trenzada o natural.

Maite Arce: la ruta de la seda

Esta artista se ha convertido en una maestra de la seda. Después de vivir en Florencia, Madrid y Trento, ha instalado su taller en su Santander natal, donde pinta a mano piezas de terciopelo de seda y de seda natural de dos metros, que son únicas, auténticas obras de arte y que se pueden llevar como chal o como vestido.

d.r. Maite Arce ha instalado su taller en su Santander natal

Marina Rinaldi: abrigos a medida

'My exclusive' es el nuevo proyecto de sastrería de Marina Rinaldi, que permite elegir el tejido, los colores, los acabados y los detalles (botones, etiquetas con el nombre grabado...) en cuatro abrigos icónicos de la firma. Tardan seis semanas.

Sneakers con toque único

Se llaman premiata y son las deportivas más deseadas del momento. La firma, que pertenece al grupo Prada, está especializada en sneakers femeninas, y siempre propone con un toque personal en materiales, detalles, acabados... pero sin olvidar nunca la comodidad.

d.r. Se llaman premiata y son las deportivas más deseadas del momento

Jara Maldonado: sastrería millennial

Tras estudiar moda en la Universidad Politécnica de Madrid y trabajar en talleres como el de Ana Locking, esta valenciana ha iniciado su camino en solitario. Su especialidad, la sastrería, que propone con una visión para millennialls. Y entre sus piezas más solicitadas, capas a la medida y al gusto de cada clienta.

Harley Viera-Newton: 100% New Yorker

Es la perfecta invitada en las mejores fiestas de NY. Diseñadora, modelo, dj e influencer, la música es su inspiración y su madre, una exmodelo brasileña, su icono de estilo. ¿Sus looks? Atrevidos y románticos.

getty Es la perfecta invitada en las mejores fiestas de NY

Stuartz Weitzman: Gigi y el ojo turco

Imagen de la marca desde hace varios años, ahora Gigi Hadid ha comenzado una nueva faceta como diseñadora con Stuart Weitzman, coincidiendo con la llegada del nuevo director creativo de la firma, Giovanni Morelli. Hadid ha creado una colección basada en un símbolo protector, el ojo turco. Los beneficios de las ventas se destinarán a construir tres escuelas en Ghana, Laos y Guatemala, con la organización Pencils of Promises.