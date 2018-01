CÃ³mo puedes conseguir que la ropa barata parezca muy cara

16 ene 2018

Vestir bien no es sinónimo de vestir caro. La elegancia no entiende de precios y la prueba está en los looks de las it girls como Olivia Palermo, Sara Escudero (Collage Vintage) o Paula Ordovás (Mypeeptoes) que aunque luzcan ropa de Zara, Mango o Massimo Dutti nadie lo diría. En ellas la ropa parece lujosa. ¿Por qué? Muy sencillo: saben escoger qué prendas guardan en su armario.

Paula Ordovás con un look de Massimo Dutti pinit

Los abrigos color cámel, los pantalones con estampado de pata de gallo, unos botines de piel, una cazadora de cuero, un jersey de cuello alto... ¿Y qué tienen en común todas estas prendas? Que son clásicas y las responsables de ese aspecto elegante que marca la diferencia aunque las combinen con otras más extravagantes.

H&M firma el look de Sara Escudero pinit

Si quieres triplicar visualmente el precio de tu look a golpe de prendas asequibles, apuesta por tejidos como el satén o el cashmere, una camisa blanca o unos zapatos de salón y otros con un toque sofisticado.

Nosotras hemos preparado una lista de prendas que, aunque parecen caras, sus precios no superan los 100 euros. ¡Y os aseguramos que nadie lo diría!

