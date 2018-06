12 jun 2018

Con la ansiada llegada del calor, llegan también los looks más apetecibles para las altas temperaturas y, sobre todo, para las vacaciones. Y Sara Carbonero nos ha enamorado con este 'outfit' que subía a su cuenta de Instagram montada en una bicicleta. Un vestido de cuadros vichy con un bañador debajo (suponemos que de Calzedonia), un bolso de rafia, unas Havaianas y unas gafas de sol. Sencillo, pero muy completo. Nosotras nos hemos puesto manos a la obra para encontrar un vestido como el de Sara. Y lo hemos encontrado...

Sara ha subido uno de sus looks más veraniegos hasta el momento con un sencillo vestido de cuadros vichy. pinit

Si quieres inspirarte en su look, tenemos la prenda perfecta. Es este vestido de Stradivarius, con cuadritos vichy en blanco y amarillo, abotonado delante y que solo cuesta 19,99 euros. Este verano, vestir como una 'it girl' no te costará mucho.

En Stradivarius encontrarás un vestido casi igual que el de Sara por 19,99 euros. pinit

